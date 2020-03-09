Polisten kaçarken kaza yapan sürücüyü yanan aracından ekipler çıkardı
Samsun'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil kazada alev aldı.
09.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 23:00
Samsun 'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil kazada alev aldı. Araçta sıkışan sürücüyü polis ekipleri kurtardı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Mevlana Mahallesi'nde uygulama yapan motorize polis ekiplerinin durdurmak istediği Uğur K. (38) 55 ADD 185 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.
Polis ekipleriyle bir süre devam eden kovalamacanın sonunda Derebahçe Mahallesi İkizce Sokak'ta gizlenmek için otomobilin farlarını söndürerek ilerleyen sürücü kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle alev alan araçta sıkışan sürücüyü polis ekipleri yanmaktan son anda kurtardı.
Araç kullanılmaz hale geldi, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yaralanan şüpheli 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve şarjör ele geçirildi.
Fevzi Çakmak Mahallesi Mevlana Mahallesi'nde uygulama yapan motorize polis ekiplerinin durdurmak istediği Uğur K. (38) 55 ADD 185 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.
Polis ekipleriyle bir süre devam eden kovalamacanın sonunda Derebahçe Mahallesi İkizce Sokak'ta gizlenmek için otomobilin farlarını söndürerek ilerleyen sürücü kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle alev alan araçta sıkışan sürücüyü polis ekipleri yanmaktan son anda kurtardı.
Araç kullanılmaz hale geldi, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yaralanan şüpheli 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve şarjör ele geçirildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Polisten kaçarken kaza yapan sürücüyü yanan aracından ekipler çıkardı
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