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Polisten kaçarken kaza yaptı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin 'dur' ikazına uymayan otomobil kaçmaya çalışırken virajı alamayarak kaza yaptı.

27.09.2019 09:00Polisten kaçarken kaza yaptı
Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin 'dur' ikazına uymayan otomobil kaçmaya çalışırken virajı alamayarak kaza yaptı. Hafif yaralanan şahıs, göçmen kaçakçılığı şüphelisi çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin 'dur' ikazına uymayan bir otomobil, Malkara istikametine kaçtı. Polisin takip ettiği araç, Malkara Küçük Sanayi Sitesi civarındaki hastane üst geçidi köprüsü yakınlarındaki virajı alamayarak kaza yaptı. Hafif yaralanan sürücü S.G. (39) hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli S.G.'nin göçmen kaçakçılığı olayına karıştığı iddia edildi.
(Hüseyin Tayyar/İHA)

Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: İHA

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