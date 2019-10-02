Bodrum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli, polisten kaçarken kaza yaptı.



Olay, Kızılağaç –Bodrum yolunda yaşandı. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen şahısları takibe aldı.



Polisi fark eden 2 şüpheli, otomobille kaçmaya başladı. Kızılağaç Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıktı. Kaza yapan otomobildeki şüpheliler araçtan inip kaçmaya çalıştı. Şahıslardan biri polis ekiplerince yakalanırken, diğeri ise kaçmaya devam etti. Bodrum Narkotik ve KOM ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmaya, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Ormanlık alana kaçan şahsı yakalamak için çalışmalar sürerken, kazaya karışan otomobil incelenmek üzere kaza yerinden kaldırıldı. Araçta yapılan incelemeler sonucunda 1 kilogram toz esrar, 400 uyuşturucu hap ve 50 gram metamfetamin maddesi bulundu. - MUĞLA