Polisten Kaçarken Kuyuya Düştü İtfaiye Kurtardı

İzmir
'in Gaziemir
ilçesinde, polisi görüp kaçmaya çalışan kişi, düştüğü kuyudan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Atıfbey Mahallesi'ndeki müstakil bir evin çatısında şüpheli bir kişi görenler, durumu polise bildirdi. Polis
ekiplerini görünce kaçmaya çalışan şüpheli, binaların arasındaki yaklaşık 15 metre derinlikteki eski bir kuyuya düştü.
Yaşanan kaza üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı.
Düştüğü kuyuda ayağının kırıldığı tespit edilen şüpheli, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım süren çalışma sonucu çıkarıldı.
Polis nezaretinde ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören
Devlet Hastanesine kaldırılan şüphelinin, bölgede hurdacılık yapan C.B. olduğu öğrenildi.
Polis,İzmir,Gaziemir,İtfaiye
07 Aralık 2018 Cuma 17:53