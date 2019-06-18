18.06.2019 17:11
Haberler» Güncel» Haber

Polisten kaçarken otomobiliyle bahçeye daldı

Polisten kaçarken otomobiliyle bahçeye daldı

DÜZCE'de, polisin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü Yunus T., kaçarken otomobiliyle fındık bahçesine daldı.

DÜZCE'de, polisin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü Yunus T., kaçarken otomobiliyle fındık bahçesine daldı.
Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Çay Mahallesi'nde yaptıkları uygulama sırasında 67 LR 867 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Yunus T., kaçmaya başladı. Yunus ve asayiş şubesi ekipleri sürücünün peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, fındık bahçesine daldı. Polisin durdurduğu otomobil ve Yunus T.'nin üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Yunus T.'ye trafiği tehlikeye sokmaktan para cezası uygulanırken, otomobil ise çekici ile otoparka çekildi.


- Zce
Kaynak: DHA
Düzce Emniyet Müdürlüğü, Çay Mahallesi, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:05 Erciş Belediyesinden kaldırım işgali denetimi
18:05 Gemlik Adliyesinde tayini çıkan hakim ve savcılara veda
18:05 Niğde'de STK'lar Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı
18:05 Adana'daki FETÖ/PDY davası
18:05 Erdoğan: "Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir"
18:05 Silahlı saldırı: 2 yaralı
18:05 MERSİN Silifke'de selde yollar çöktü