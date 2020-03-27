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Polisten kaçarken suya düşen otomobilde şüphelinin cesedine ulaşıldı

Polisten kaçarken suya düşen otomobilde şüphelinin cesedine ulaşıldı Kahramanmaraş'ta gece yarısı kolluk kuvvetleri ile uyuşturucu zanlıları arasında yaşanan kovalamaca sırasında akarsuya düşen otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

27.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:15
Polisten kaçarken suya düşen otomobilde şüphelinin cesedine ulaşıldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 'ta gece yarısı kolluk kuvvetleri ile uyuşturucu zanlıları arasında yaşanan kovalamaca sırasında akarsuya düşen otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Onikişubat ilçesi Cancık Mağarası bölgesinde gece yarısı başlayan olayda, denetim yapan jandarma ekipleri içerisinde 1'i kadın 3 kişinin bulunduğu 46 BZ 575 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilden indirilen Hacı Mehmet K.'nin yakalandığını düşünen Yeliz T. ile otomobil sürücüsü Hasan Çangal otomobilleriyle kaçmaya başladı. Şehir merkezine yönelen otomobilde bulunan şüphelilerin silahlı olduğu bilgisi jandarma tarafından polis ekipleriyle paylaşıldı. Bunun üzerine şüphelilerin kaçış güzergahlarını kontrol altına alan polis, Binevler bölgesinde takibe başladı. Polis ekiplerinin de 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, 2 kilometre ilerledikten sonra Kayseri çevre yolundan ara yola girdi. Kovalamaca sırasında Yeliz T.'yi yolda indiren Hasan Çangal, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek akarsu yatağına uçtu. Su seviyesinin yüksek olması nedeniyle kısa sürede gözden kaybolan otomobili bulmak için gece yarısından itibaren süren çalışmalar sabah sonuç verdi. Otomobille birlikte suya düşen Hasan Çangal'ın cansız bedenine bugün ulaşıldı.
Olay saatinde bölgeden yaya olarak kaçan ve daha sonra bir yakınının evinde gizlendiği sırada tekrar polisten kaçmak isterken evin üst katından atlayıp bacaklarını kıran Yeliz T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisten kaçarken suya düşen otomobilde şüphelinin cesedine ulaşıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Jandarma, Polis, 3. Sayfa

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Polisten kaçarken suya düşen otomobilde şüphelinin cesedine ulaşıldı

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