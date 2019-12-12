Haberler » Güncel » Polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı - Haber

Polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı

Kayseri'de saklandığı eve operasyon düzenleyen polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

12.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:50Polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı

'de saklandığı eve operasyon düzenleyen polisten kaçıp pencereye çıkan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil hırsızlığı zanlısı Ö.F.A'nın, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Kurbanlı Caddesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen polisten kaçmaya çalışan Ö.F.A, 8. kattaki dairenin penceresine çıkarak atlayacağını söyledi.

Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre polise direnen Ö.F.A, ikna edilerek gözaltın alındı.


Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:12 "Balyoz'da kumpas" davası dosyası, mütalaa için savcılığa gönderildi - Haber
20:10 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Bourita ile görüştü - Haber
20:10 Kaçtığı polisler canını kurtardı - Haber
20:10 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü - Haber
20:06 İzmir kaçak moloz dökülen alanda asbeste rastlandı - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
12.12.2019 20:17:14