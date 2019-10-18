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Polisten kaçmaya çalışan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulmak istenen araçla kaçmaya çalışırken yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

18.10.2019 13:03Polisten kaçmaya çalışan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulmak istenen araçla kaçmaya çalışırken yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince Osman Gazi Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın şüphe üzerine durdurulmak istenince şüphelilerin ekipleri fark etmesi üzerine kaçmaya başladıkları belirtildi.
Kovalamaca sonucu aracın Saadetdere Mahallesi'nde durdurulduğu ifade edilen açıklamada, araç içinde Serdar D.(21), Resul Ö. (18), Fikri M.(23), Mustafa D.(23) ve Ahmet Can G.(20) isimli şahsıların yakalandığı kaydedildi.
Emniyetteki sorgularında şüphelilerden Mustafa D. ve Serdar D.'nin yoklama kaçağı olduğu, Ahmet Can G.'nin ise hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mustafa D. ve Ahmet Can G. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen Serdar D, Resul Ö. ile Fikri M. tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Ahmet Can, İstanbul, Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA

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