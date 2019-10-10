Haberler » 3. Sayfa » Polisten kaçmaya çalışan şahısların üzerinden kenevir çıktı

Polisten kaçmaya çalışan şahısların üzerinden kenevir çıktı

Hatay'da polisin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü ve yanındaki şahıs kovalamaca sonucu yakalanırken, üzerlerinde Hint keneviri ele geçirildi.

10.10.2019 23:21Polisten kaçmaya çalışan şahısların üzerinden kenevir çıktı
Hatay'da polisin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü ve yanındaki şahıs kovalamaca sonucu yakalanırken, üzerlerinde Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri gelen ihbar üzerine harekete geçti. İhbarda geçen motosikletliye 'dur' ihtarında bulundu. Polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan şahıs, arka sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Motosiklet sürücü polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Üzerlerinde Hint keneviri ele geçirilirken şahıslar gözaltına alındı. - HATAY

Motosiklet, Polis, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:00 14 yaşındaki genç sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu
23:53 Manisa'da zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı
23:54 Ev sahibine kızdı, evi yaktı iddiası
23:51 Tur teknesine turist gibi bindiler, Yunanistan'a kaçarken yakalandılar
23:45 MSB: "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen...
23:49 Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Nusaybin'de hayat normal seyrinde devam ediyor
23:32 Köpeği boynundan köprüye astı
11.10.2019 00:03:00