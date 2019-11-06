Haberler » 3. Sayfa » Polisten kaçtı, çatıdan inmemek için direndi

Polisten kaçtı, çatıdan inmemek için direndi

Polisten kaçtı, çatıdan inmemek için direndiBURSA - Bursa'da polislerin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, aracından kaçıp bir binanın çatısına çıktı.

06.11.2019 22:10 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:11
Polisten kaçtı, çatıdan inmemek için direndi
BURSA - Bursa'da polislerin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, aracından kaçıp bir binanın çatısına çıktı. Bir süre polise direnen şüpheliye polis havaya ateş ederek 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Araçta yapılan incelemede bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi'nde plakasız bir aracı polis durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü Y.O'nun bir saatlik kovalamacanın ardından aracı Vakıf Mahallesi'nde bir tarlada terk edilmiş olarak bulundu. Otomobilde yapılan incelemede metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliyi bölgede arayan polis ve jandarma ekipleri, 2 katlı binanın çatısına çıkan Y.O'yu uzun süre ikna etmeye çalıştı. Olay yerine gelen şüphelinin yakınları polisle tartıştı. Uzun çabalar neticesinde ikna edilen Y.O emniyete götürüldü. Çok sayıda suçtan kaydının olduğu öğrenilen şüphelinin sorgusu devam ediyor.
Polisten kaçtı, çatıdan inmemek için direndi

Polis, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:44   Adana'da komşu kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı
23:36   Tır ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
23:16   Hollanda'da havalimanında alarm sesleri
23:10   Adana'da tarihi eser kaçakçılığı
22:46   Evinde uyuşturucu madde satan şüpheli adliyede
20:44   Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
10:25   Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı
09:24   Eşini, aşk yaşadığı amcasının oğluna öldürten kadın ve sevgilisi, müebbet hapis cezası aldı
6.11.2019 23:51:36