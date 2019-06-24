24.06.2019 09:00
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Polisten kaçtığı otomobille ters yönde taksi ile çapıştı: 2 yaralı

Polisten kaçtığı otomobille ters yönde taksi ile çapıştı: 2 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yönden kaçmaya çalıştığı iddia edilen otomobilin karşıdan gelen taksi ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak ters yönden kaçmaya çalıştığı iddia edilen otomobilin karşıdan gelen taksi ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hasteneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında  Anadolu Caddesi Altınyol mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri şüphe üzerine E.B.'nin kullandığı 35 AU 3931 plakalı otomobili Soğukkuyu mevkiinde durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli E.B., otomobili ile ters yöne girerek Karşıyaka yönünden Bayraklı istikametine yaklaşık 2 kilometre ilerledi. Otomobil, bu sırada Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine ilerleyen Fatih Önal'ın kullandığı 35 T 7480 plakalı taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de hurdaya dönerken, yaralılar polis ekipleri tarafından araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralılardan Önal, Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, E.B. ise  Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Önal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, E.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza  nedeniye Anadolu Caddesi üzerinde 2 şerit kapatılarak trafik tek bir şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- İzmir
Kaynak: DHA
Polis , İzmir , Bayraklı , Güncel

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