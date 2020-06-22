Polisten korkan ikizlere polislerden doğum günü sürprizi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis korkusu olan 6 yaşındaki küçük Miray ve Simay'a İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri doğum günü sürprizi yaptı.

Polisten korkan ikizlere polislerden doğum günü sürprizi
22.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:43
Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis korkusu olan 6 yaşındaki küçük Miray ve Simay'a İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri doğum günü sürprizi yaptı.

Merzifon'da yaşayan Miray ve Simay ikiz kardeşlerde, yeni tip korona virüs pandemisi nedeniyle polis korkusu oluştu. İkiz kızların dedesi Mevlüt Kendir torunlarının pandemi sürecinde oluşan polis korkusu nedeniyle Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğünden torunlarının doğum gününe katılmalarını talep etti. Mevlüt Kendir'in talebini geri çevirmeyen polisler, yaş pasta alarak ikizlere evlerinde doğum günü sürprizi yaptı. Polisleri pasta ile karşısında gören Miray ve Simay ikiz kardeşler korkularını yenmeyi başardı.

Polis abileriyle birlikte eğlenceli anlar geçiren küçük çocukların ailesi memnuniyetlerini belirterek duyarlı davranışlarından ötürü ekiplere şükranlarını sundu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Merzifon, 3. Sayfa, Haber

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