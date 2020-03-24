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Polisten korona virüs klibi

Malatya'da polisler, korona virüs uyarısı için klip yaptı.

24.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:35
Polisten korona virüs klibi
Malatya 'da polisler, korona virüs uyarısı için klip yaptı.

Polis memurlarının görev aldığı klip çekiminde, polisler vatandaşları korona virüse karşı uyarıyor.

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, klipte konuşup, vatandaşları korona virüs uyarısı yapıp, virüsün daha fazla yaygınlaşmaması için herkesin üzerine düşeni yapmasını istedi. Dağdeviren, "Virüsle mücadele kapsamında devletimiz bir takım yasaklar ve tedbirler geliştirmiştir. Biz sizler ve sizlerin sağlığı için dışarıdayız. Sizler sevdikleriniz ve bizler için evinizde kalın. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kurallara, yasaklara uysun. Mecburi ihtiyaçlar için sokağa çıkıldığında mesafeyi koruyalım. Bu virüsün üstesinden geleceğimize inanarak, hep birlikte kurallara uyarak, üzerimize düşen görevleri kendimiz, sağlığımız, sevdiklerimiz, ülkemiz ve geleceğimiz için yerine getirelim" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ercan Dağdeviren, Malatya, Polis, Güncel

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