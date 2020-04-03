Polisten koronavirüs dolandırıcılığı uyarısı
Van Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.
03.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:40
Emniyetten yapılan açılamada, dünyayı ve Türkiye 'yi tehdit eden salgınla ilgili siber dolandırıcılığının arttığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Korona virüsü salgınından sonra artan siber dolandırıcılara dikkat. Salgın konusunda sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alın, sosyal medyada dolaşan provakatif paylaşımları yayarak siber suçlara ortak olmayın. İkametinize gelerek maaşınızı teslim etmek için banka veya kredi kartı bilgilerinizi isteyenleri 112, 155 ve 156 hatlarına ihbar edin."
Kaynak: AA
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