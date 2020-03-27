POLİSTEN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ; 39 POLİS MERKEZİ GİRİŞİNE TERMAL KAMERA KURULDU

Müslim SARIYAR-Osman BAKIR/ Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü 39 ilçede bulunan polis merkezlerine termal kamera yerleştirdi. Polis merkezlerinin girişlerine konulan termal kameralar X Ray kapılarından geçen vatandaşların vücut ısılarını ölçüyor. Koronavirüs şüphesi görülen vatandaşlar binaya sokulmadan ilgili sağlık merkezlerine ambulanslarla yönlendiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde koronavirüs salgını nedeniyle, vatandaşlarla yoğun temas içerisinde olan polisleri korumak amacıyla alınan önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Polislerin maske ve eldivenle çalışması gibi alınan bireysel önlemlerin yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi Yerleşkesi de dahil olmak üzere 39 ilçede bulunan polis merkezlerine ateş ölçer termal kamera yerleştirildi.

ŞÜPHELİLER İÇİN DE TERMAL KAMERA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesinde bulunan binasının ana girişi dışında içeride bulunan şube birimlerinin bulunduğu blok girişlerine de termal kameralar konuldu. Bu kameraların, gözaltına alınan şüphelilerin ana girişten geçmeyerek araçlarla içeri alınması nedeniyle bu noktalara yerleştirildiği öğrenildi. Bu şekilde sadece vatandaşların değil şüphelilerin de termal kameralarla vücut ısılarının tespit edilmesi sağlanıyor. Şüpheliler içinde koronavirüs belirtisi fark edildiğinde hızla sağlık kuruluşuna götürülerek gerekli müdahalenin yapılması planlandı.

Görüntü dökümü

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Termal kamera görüntüsü

-Görevli polis memurlarından detay görüntü

-İstanbul Emniyet Müdürlüğü genel görüntü

-Muhabir anonsu (Müslim SARIYAR)

Kaynak: DHA