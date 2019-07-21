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Polisten Kuran kursu öğrencilerine 'internet' uyarısı

ADANA'da polis, kent genelinde camilerde Kuran kursuna gelen öğrencilere internetin doğru kullanımı hakkında bilgi verdi.

21.07.2019 10:11 Polisten Kuran kursu öğrencilerine
ADANA'da polis, kent genelinde camilerde Kuran kursuna gelen öğrencilere internetin doğru kullanımı hakkında bilgi verdi.
İl Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, öğrencilerin interneti doğru kullanması için çalışma başlattı. Camilerde Kuran kursuna gelen öğrencilere bilgisayar ve internetin faydalı kullanılması hakkında semire veren polisler, zararlı oyun ve videolardan uzak durulması istendi. Seminerin ardından öğrencilere, çeşitli hediyeler dağıtıldı. Uygulamanın yaz boyu süreceği açıklandı.


Kaynak: DHA
Kuran-ı Kerim, Polis, Güncel

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