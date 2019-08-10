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Polisten kurban pazarında sahte para uyarısı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte paraya karşı önlem almak amacıyla hayvan pazarında broşür dağıtılarak satıcı, üretici ve vatandaşlar bilgilendirildi.

10.08.2019 14:08 Polisten kurban pazarında sahte para uyarısı
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte paraya karşı önlem almak amacıyla hayvan pazarında broşür dağıtılarak satıcı, üretici ve vatandaşlar bilgilendirildi. Şuhut Canlı Hayvan Borsasında kurulan kurban pazarına giden ekipler, sahte paraya karşı dikkatli olunması uyarısında bulunarak hayvan üretici, satıcı ve vatandaşlar bilinçlendirildi. Polis personelleri tarafından yürütülen çalışma ile hayvan üreticileri bilinçlendirilerek sahte para konusuna karşı neler yapılabilir konusunda fikir alışverişleri yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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