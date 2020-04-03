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Polisten Kürtçe ve Arapça 'evde kalın' çağrısı

BATMAN'da, polis ekipleri zırhlı araçlardan kent sakinlerine Kürtçe ve Arapça yaptıkları anonslarla, koronavirüs salgınına karşı evde kalmaları için çağrıda bulundu.

03.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:56
Polisten Kürtçe ve Arapça 'evde kalın' çağrısı

BATMAN'da, polis ekipleri zırhlı araçlardan kent sakinlerine Kürtçe ve Arapça yaptıkları anonslarla, koronavirüs salgınına karşı evde kalmaları için çağrıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, koronavirüsle mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, kent sakinlerinin koronavirüs salgınına karşı evde kalmalarını bildirmek için zırhlı araçlardan Kürtçe ve Arapça anons yaptı. Güvenlik güçlerinin anonsunu duyan kent sakinlerinin, uyarıları dikkate alıp, evlerine döndüklerini gözlendi.

Zırhlı polis aracından yapılan Kürtçe ve Türkçe anonsta, şöyle denildi:

"Kıymetli Batmanlı hemşerilerimiz, kendiniz ve akrabalarınız için evlerinizden çıkmayın. Sizden isteğimiz bir süre dışarıya çıkmayın. Parklar, bahçeler ve sokakları boşaltın. Demeyin bize bir şey olmaz, herkes aynıdır. Evde kalmanızı istiyoruz. Kendiniz, yakınlarınız ve sevdikleriniz için evinizden çıkmayın. Mecbur kalmadıkça çıkmayın."


Kaynak: DHA

Etiketler: Batman, Polis, Güncel
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