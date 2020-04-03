Polisten Kürtçe ve Arapça 'evde kalın' çağrısı
BATMAN'da, polis ekipleri zırhlı araçlardan kent sakinlerine Kürtçe ve Arapça yaptıkları anonslarla, koronavirüs salgınına karşı evde kalmaları için çağrıda bulundu.
03.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:56
"Kıymetli Batmanlı hemşerilerimiz, kendiniz ve akrabalarınız için evlerinizden çıkmayın. Sizden isteğimiz bir süre dışarıya çıkmayın. Parklar, bahçeler ve sokakları boşaltın. Demeyin bize bir şey olmaz, herkes aynıdır. Evde kalmanızı istiyoruz. Kendiniz, yakınlarınız ve sevdikleriniz için evinizden çıkmayın. Mecbur kalmadıkça çıkmayın."
Kaynak: DHA