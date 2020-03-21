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Polisten maskeli, eldivenli "Korona virüs" dolandırıcılığı uyarısı

Adana polisi, kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp "Korona virüs" taramasına geldiklerini söyleyerek insanları dolandırmak isteyenlere karşı vatandaşları bilinçlendirmek için maske takıp eldiven giyerek broşür dağıttı.

21.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:16
Polisten maskeli, eldivenli
Adana polisi, kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp "Korona virüs" taramasına geldiklerini söyleyerek insanları dolandırmak isteyenlere karşı vatandaşları bilinçlendirmek için maske takıp eldiven giyerek broşür dağıttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan Korona virüsü Türkiye'de de can alıp bir çok insanda görülmeye başladı. Virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından dolandırıcılar da hemen harekete geçti. Salgını fırsata çeviren dolandırıcılar, "Korona virüs taraması" bahanesi ile vatandaşın kapısına dayanınca polis hemen harekete geçti. Adana'da Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri broşür bastırdı. Polisler maske takıp eldiven giyerek vatandaşların zilini tek tek çalıp onları uyardı. Polis vatandaşlara "Sağlık Bakanlığından geldiğini söyleyip korona virüs testi yaptıklarını söyleyen şahıslara inanmayın. Sağlık Bakanlığı virüs taramasını 184 hattından vatandaşı arayıp bilgilendikten sonra yapmaktadır. Bu nedenle 184'ten aranmadan biri gelip test yaptığını söylerse hemen 112-155-156 numaralarını arayıp yardım isteyin" dedi.

Vatandaşlar bunun üzerine polislerin bu riskli ortamda canı pahasına kendilerini uyarmasından memnun olduklarını tedbirlerini alacaklarını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Polis, Adana, Güncel

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