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POLİSTEN MASKESİZ VATANDAŞA SİZ MASKENİZİ UNUTTUNUZ AMA VİRÜS BUNU UNUTMAZ

BEYOĞLU'nda koronavirüs önlemleri kapsamında denetimler sürüyor.

16.04.2020 17:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:56
POLİSTEN MASKESİZ VATANDAŞA SİZ MASKENİZİ UNUTTUNUZ AMA VİRÜS BUNU UNUTMAZ
BEYOĞLU'nda koronavirüs önlemleri kapsamında denetimler sürüyor. Fatih Sultan Caddesi'nde bindiği dolmuşta ağzını peçete ile kapatan yolcuya 1000 lira ceza kesildi. Maskemi evde unuttum diyen yolcuya polis, Siz maskenizi unuttunuz ama virüs bunu unutmaz dedi.
Tek-çift plaka uygulamasında denetime takılan bir taksi sürücüsü de, Aracımı yıkatmaya geldim dedi ancak ceza kesilmesini önleyemedi. Eczaneye gittiğini söyleyen bir kişiye de, çocuğunu dışarıya çıkardığı için cezai işlem uygulandı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu hafta başında insanların yoğun olduğu Kızılay Meydanı, Kasımpaşa Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddelerini 14 gün süreyle yaya trafiğine kapatmıştı. Bu karar nedeniyle Beyoğlu emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Sultan Caddesi üzerinde denetimlerde bulundu. Tek-çift plaka uygulamasına uymayan taksi sürücülerine, sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyenlere, toplu taşımada maske takmayanlara cezai işlem uygulandı. Üzerinde kimlik olmayan bir kişi ise polis merkezine götürüldü. Yaya trafiğini azaltmak için sokak başlarına da zabıta bariyerleri kondu.
TOPLU TAŞIMAYA PEÇETE İLE BİNDİ CEZA YEDİ
Cadde üzerinde durdurulan bir dolmuşta maskesi olmayan yolcunun ağzını peçete ile kapattığı görüldü. Polis ekipleri tarafından dolmuştan indirilen yolcuya 1000 lira cezai işlem uygulandı. Yolcu çok yakın yerde bindim. Maskemi evde unuttuğum için ağzımı peçete ile kapattım dedi. Polis ise Siz maskenizi unuttunuz ama virüs bunu unutmaz dedi.
TAKSİYİ YIKAMAYA GÖTÜRÜYORUM
Koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilerde başlatılan, tek-çift plaka uygulamasına uymayan sürücüler de ceza yemekten kurtulamadı. 3 bin 186 lira ceza kesilen taksi sürücüsü Ali Bal, Ben aracı yıkatmak için dışarı çıktım. Geceden araç kirli geldiği için yıkatamadım. Daha temiz ve hijyenli şekilde müşterilerimize hizmet için çıktım. Kanunlara göre bizim çıkmamamız gerekiyormuş. Onun için cezai işlem uygulanıyor diye konuştu. Yapılan denetimlerde küçük kızı ile seyahat eden kişiye de çocuğunu dışarı çıkardığı için cezai işlem uygulandı. Eczaneye gittiğini ve çok yakın olduğu için çocuğu ile çıktığını söyleyen kişiye de 1000 lira ceza kesildi.
Polislerin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Beyoğlu, Polis, Güncel
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