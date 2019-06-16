Polisten öğrencilere Çanakkale gezisi

Samsun Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere Çanakkale
gezisi düzenledi.Emniyet Genel Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı organizesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü
TEM Şube Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerinin katıldığı Çanakkale gezisi düzenledi. Samsun'dan bu akşam otobüsle yola çıkan çeşitli lisede okuyan 34 öğrenci için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Öğrencilerin 3 gün Çanakkale, birer gün de Bursa
ve Bilecik
illerini ziyaret edip Cuma günü Samsun'a dönecekleri öğrenildi. - SAMSUN