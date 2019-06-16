16.06.2019 20:31
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Polisten öğrencilere Çanakkale gezisi

Polisten öğrencilere Çanakkale gezisi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere Çanakkale gezisi düzenledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere Çanakkale gezisi düzenledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı organizesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerinin katıldığı Çanakkale gezisi düzenledi. Samsun'dan bu akşam otobüsle yola çıkan çeşitli lisede okuyan 34 öğrenci için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Öğrencilerin 3 gün Çanakkale, birer gün de Bursa ve Bilecik illerini ziyaret edip Cuma günü Samsun'a dönecekleri öğrenildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Çanakkale, Güncel

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