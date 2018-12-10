Polisten Öğrencilere Off-road Sürprizi

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:38



10 Aralık 2018 Pazartesi 12:38

Rize Emniyet Müdürlüğü, bir yıldır teknolojik bağımlılığa dikkati çekmek amacıyla gönüllü görev yapan 16 öğrenci için zorlu kış şartlarında off-road turu düzenledi.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan proje kapsamında Sağlık Meslek Lisesinde eğitim gören 16 öğrenci, bir yıl boyunca ile genelindeki birçok okul ve kamu kuruluşunda tiyatro gösterisi sunarak teknolojik bağımlılığa dikkati çekti.Yeşilay Rize Şubesi'nin de destek verdiği projenin tamamlanmasının ardından Emniyet Müdürlüğü, proje paydaşları ve öğrenciler için İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda mangal partisi düzenledi.Rize Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Yeşilay Şube Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Türüt, öğrenciler ve katılımcılara mangal başında sucuk ekmek ikram etti.Rize Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü sporcularının araçlarıyla geldiği piknik alanında off-road yapacaklarını öğrenen öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.Araçlarla Ovit Dağı'na çıkan öğrenciler, daha sonra Ovit Tüneli bölgesindeki uygun arazide sporcularla birlikte off-road yaptı."Benzer etkinliklerimiz artarak devam edecek"Rize Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililerin, son yıllarda bağımlılıkla mücadele yoluna baş koyduklarını söyledi.Rize'de bu anlamda Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere çok ciddi mücadele verildiğini vurgulayan Çeber, sosyal proje kapsamında bir yıllık emek sonunda ortaya güzel sonuçlar çıktığını ifade etti.Çeber, öğrencilerin mücadelesi ve emeği sonunda böyle bir ödülü hak ettiklerini belirterek, "Gerçekten çocukların bu işin içinde olması ve emniyetle kaynaşması son derece önemli. Sivil toplum, kamu kuruluşları ve öğrenciler bu işlerin içerisinde olursa bir taşla üç kuş birden vurmuş gibi oluyoruz. Benzer etkinliklerimiz artarak devam edecektir." dedi.Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ise öğrencilerin bir yıldır Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün projesine destek vererek okullarda ve kamu kurumlarında tiyatro gösterisi yaptığını kaydetti.Tiyatronun konusunun teknolojik bağımlılık olduğuna dikkati çeken Verdi, şöyle devam etti:"Bunun yanında öğrencilerimiz kişileri sosyal medyanın, internetin başından biraz olsun kaldırarak doğa ile buluşturmak için çok ciddi çaba sarf ettiler. Biz de sezonun finalini doğa ile bütünleşen bir aktivite ile sonlandıralım istedik. Kendilerinin haberi olmadan böyle bir sürpriz yaptık. Çocuklarımız çok mutlu oldu."Altuğ Verdi, Rize Otomobil Sporları ve Offroad Kulübünün de 13 otomobil ve çok sayıda sporcu ile çocuklara yapılan sürprize gönüllü destek verdiğini söyledi.Öğrencilerden Damla Senem Baş, çok mutlu olduklarını belirterek, "Çok eğlenceli oldu. Bizim için büyük sürpriz oldu. İlk defa off-road yaptık. Heyecanımıza değdi." diye konuştu.Semena Can ise çok eğlenceli ve heyecanlı bir etkinlik yaşadıklarını, tiyatronun, off-road'dan daha kolay olduğunu söyledi.Off-road sporcusu Aydan Oral ise kadınları bu spora çekmenin çok farklı duygu olduğunu, sosyal sorumluluk projeleri içerisinde sürekli yer aldıklarını kaydetti.