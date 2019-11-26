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Polisten 'Öğretmenler Günü' kapsamında 6 bin 953 okula ziyaret

İstanbul polisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında kentteki 6 bin 953 okula giderek öğretmenleri ziyaret etti.

26.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:55Polisten 'Öğretmenler Günü' kapsamında 6 bin 953 okula ziyaret
polisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında kentteki 6 bin 953 okula giderek öğretmenleri ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda yapılan çalışmalarda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan polisler, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 6 bin 953 okula ziyaret gerçekleştirdi. Altı bin 953 okulda öğretmenleri ziyaret eden emniyet ekipleri, etkinlik kapsamında, İstanbul'da görevleri başında şehit olmuş polis eşleri de unutulmadı. 8 şehit polisin eşine çiçek gönderilirken, bin 433 polis eşine de kart gönderilerek kutsal görevi hakkı ile yerine getiren bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Öğretmenler Günü, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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