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Polisten ölen eski İngiliz İstihbarat subayının ofisinin çatısında inceleme

İSTANBUL DHA Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, polis Le Mesurier'in ofisinin çatısına çıkarak incelemelerde bulundu.

12.11.2019 19:41 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:41Polisten ölen eski İngiliz İstihbarat subayının ofisinin çatısında inceleme

İSTANBUL DHA 'deki ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, polis Le Mesurier'in ofisinin çatısına çıkarak incelemelerde bulundu. Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına akşam saatlerinde polis ekipleri geldi. Önce sokak ve çevresinde esnafla konuşan ekipler ardından Le Mesurier'in ofisinin yanında bulunan binanın çatısına çıktı. O binanın çatısına uzatılan merdiven yardımıyla eski İngiliz istihbarat subayının bir süredir yaşadığı ofisin çatısına geçen polis ekipleri incelemelerde bulundu. ekipleri bir süre sonra çatıdan indi.



Karaköy, Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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