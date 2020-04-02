Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Polisten otizmli çocuğa sürpriz ziyaret

Adana'da polis, sokağa çıkamayan otizmli çocuğu ziyaret ederek oyuncak hediye etti.

02.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:05
Adana 'da polis, sokağa çıkamayan otizmli çocuğu ziyaret ederek oyuncak hediye etti.
Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Havva Orman, 7 yaşındaki otizmli oğlu Halil İbrahim Orman'ın evden çıkmak istemesi üzerine polislerden yardım istedi.
Anne Orman 155'i arayarak sokağa çıkamayan otizmli oğlunu görmeleri için evine bir ekip gelmesini istedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, anne Orman'ın isteği üzerine Halil İbrahim'i evinde ziyaret etti.
Polisler, evin penceresinden sohbet ettikleri Halil İbrahim'e oyuncak araba hediye etti.
"Bu zor günde çocuğum da ben de çok sevindik"
Anne Orman, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle oğlu Halil İbrahim'in sokağa çıkamadığını belirterek, "Ben daha önce çocuğumu parkta, alışveriş merkezlerinde gezdiriyordum ama bu süreçte virüs nedeniyle dışarı çıkamıyor. 'Anne dışarı çıkalım, beni bahçeye götür.' diyordu. Polislere büyük bir hayranlığı var. Koronavirüs haberlerini izlerken, yurt dışında doğum günü olan bir çocuk için polislerin konvoy yaptıklarını gördüm. Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü. Oğlum için gelebileceklerini düşündüm. Çünkü bizim emniyet güçlerimizin daha duyarlı olduğunu düşünüyorum. Bir defa aramamla geldiler. Bu zor günde çocuğum da ben de çok sevindik. Polislerin bir siren bile çalması için benim için yeterliydi. Daha fazlasını yaptılar, hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Polisten otizmli çocuğa sürpriz ziyaret

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Adana, Anne, Güncel

Haberin Videosu :

Polisten otizmli çocuğa sürpriz ziyaret
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Polisten otizmli çocuğa sürpriz ziyaret - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs Türkiye’de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
İtalya’daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı Haberler
İtalya'daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor Haberler
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor
Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye sonunda bunu yaptı Haberler
Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye sonunda bunu yaptı
Taşçıoğlu’nun vefat haberi Bakan’a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş Haberler
Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan'a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüsle mücadele mesajı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı
Türkiye’de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Haberler
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:42: Bilim insanlarından Beyaz Saray'a "Kovid-19 nefes alma ya da konuşma yoluyla bulaşabilir" uyarısı - Haber 19:41: MSB'den COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Haber 19:41: Kozan'da evler sular altında kaldı - Haber 19:41: - Yunan bayraklı gemi karantinaya alındı- Gemide 160 Türk mürettebat bulunuyor - Haber 19:40: Aydın'da iki belediyenin girişlerine dezenfektan tüneli kuruldu - Haber 19:30: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı - Haber 18:56: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı - Haber 18:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır - Haber 18:22: Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber