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Polisten sahte içki operasyonu: 154 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi

İstanbul'da polis ekipleri sahte içki üreten şahısları operasyon düzenleyerek suçüstü yakaladı.

03.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:02
Polisten sahte içki operasyonu: 154 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi
İstanbul 'da polis ekipleri sahte içki üreten şahısları operasyon düzenleyerek suçüstü yakaladı. Operasyonda toplam değeri 154 bin TL olan sahte içki imalatında kullanılan malzemeler ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirildi.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde bulunan bir iş yerinde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisini alan polis harekete geçti. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri 2 Nisan tarihinde imalathaneye baskın düzenleyerek, kolileri araca yükleyen iki şahsı suçüstü yakaladı.

Operasyonda, piyasa değeri 92 bin TL olan 1 litrelik şişeler halinde toplam 960 litre etil alkol, piyasa değeri 56 bin TL olan 0,5 litrelik şişeler halinde toplam 1560 adet viski aroma kiti, piyasa değeri 6 bin 500 TL olan 0,5 litrelik şişeler halinde toplam 180 adet votka aroma kiti, bir adet kaplama makinesi, çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirildi.

Yakalanan Ali Cemal Y.(19) ve Ferhat A.(20) isimli şahıslar, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Polis, 3. Sayfa
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