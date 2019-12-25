Haberler » Güncel » Polisten sahte parfüm operasyonu: 150 bin şişe ele geçirildi - Haber

Polisten sahte parfüm operasyonu: 150 bin şişe ele geçirildi

Kağıthane, Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda sahte parfüm imal ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

25.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:30 Polisten sahte parfüm operasyonu: 150 bin şişe ele geçirildi
, ve 'nda sahte parfüm imal ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 150 bin şişe sahte parfüm ele geçirilirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan fiziki takip sonucu Beyoğlu, Kağıthane ve Zeytinburnu ilçelerinde sahte parfüm imal ettikleri belirlenen kişilere yönelik önceden belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Güvenlik Şube ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyon neticesinde, çok sayıda kişi gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalar sonucu 150 bin adet sahte parfüm ele geçirildi.
Öte yandan, Taksim Meydanında sahte parfüm satan şahıslar da Güven Timleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Meydanda sahte parfüm satan şahısların özellikle turistleri hedef aldığı ve yüksek meblağlar karşılığında ellerindeki parfümleri turistlere sattıkları tespit edildi.
Polisin, sahte parfüm üreticilerine yönelik operasyonlarının devam edeceği öğrenildi.
(Sümer Avcı - Yunus Emre Şeker/İHA)

Zeytinburnu, Kağıthane, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:02   BÜYÜKÇEKMECE'DE BEKÇİYİ AĞIR YARALAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haber
16:02   Burundi'de 3 bin 113 kişi sıtmadan öldü - Haber
16:02   Milletvekili Çalık, mezun olduğu okulda kendisine mektup yazan öğrenci ile buluştu - Haber
16:01   Ninelerinden öğrendikleri cacım ve kilim dokumacılığını yaşatıyorlar (2) - Haber
15:57   Şahin, Yeşilsu esnafının bayramını kutladı - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 16:03:38