Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Polisten, şehit meslektaşlarının üçüzlerine 23 Nisan hediyesi

Adana'da polisler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, şehit polis Nihat Şener'in ailesinin evini Türk bayraklarıyla donatıp, üçüz çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

23.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:42
Adana'da polisler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, şehit polis Nihat Şener'in ailesinin evini Türk bayraklarıyla donatıp, üçüz çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2016'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Nihat Şener'in 12 yaşındaki üçüz çocukları Esmanur, Ferdanur ve Mustafa Şener'i, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.
Evin kapısını çalan polis ekibini, şehidin üçüz çocukları karşıladı.
Ekipteki başpolis, çocuklara, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın selamını ileterek, "Müdürümüz, bayramınızı en içten dilekleriyle kutluyor. Salgın nedeniyle kurallara uyup evinizde kaldığınız ve derslerinize çalıştığınız için de sizleri tebrik ediyor." dedi.
Çocuklardan Mustafa Şener, polislere kendilerine ziyarette bulundukları için teşekkür ederek, "Çok mutluyuz. İyi ki geldiler. Bizlere babamızın yokluğunu hissettirmemeye çalışıyorlar. Her zaman yanımızdalar ve çok yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.
Şehidin eşi Derya Şener de kocasını kaybettiği günden bu yana emniyet teşkilatının kendilerini yalnız bırakmadığını anlatarak, "Bu önemli günde çocuklarımla bir araya geldikleri için çok mutluyum. Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Her zaman yanımızdalar, bizleri yalnız bırakmıyorlar." şeklinde konuştu.
Daha sonra polisler, yanlarında getirdikleri Türk bayraklarıyla evin girişini donatıp, şehit Şener'in çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.
Ekip, ziyaretleri kapsamında, kentte yaşayan bazı şehit çocuklarıyla da evlerinde bir araya geldi. Polisten, şehit meslektaşlarının üçüzlerine 23 Nisan hediyesi

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Polis, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Yurt dışından Türkiye’ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yerli Robin Hood’lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Haberler
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı Haberler
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Haberler
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
Haberler ›› Güncel ››Polisten, şehit meslektaşlarının üçüzlerine 23 Nisan hediyesi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:14: Husumetlisine silahla saldırdı - Haber 12:14: Yaani 23 Nisan'ı unutmadı - Haber 12:14: İlkokul öğrencilerinden video konferanslı 23 Nisan kutlaması - Haber 12:14: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Ramazan ayı mesajı - Haber 12:14: Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Erzincan'da görsel şölen sunuyor - Haber 11:21: Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var - Haber 10:58: Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak - Ekonomi 09:57: İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu - Haberler 09:27: Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı - Haberler 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi - Haber 19:49: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor - Haber