Haberler » Güncel » Polisten temizlik işçilerine güvenlik eğitimi - Haber

Polisten temizlik işçilerine güvenlik eğitimi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Büyükşehir Belediyesi temizlik personeline uyuşturucu maddeler ve terörle mücadele konusunda güvenlik tedbirleri eğitimi verildi.

07.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:02 Polisten temizlik işçilerine güvenlik eğitimi
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Büyükşehir Belediyesi temizlik personeline uyuşturucu maddeler ve terörle mücadele konusunda güvenlik tedbirleri eğitimi verildi. Eğitimde yeni bir uygulama olan 'Uyuma' aplikasyonunu anlatan ekipler, işçilerden şüpheli şahıs, paket veya madde gördüklerinde Alo 140'ı aramalarını istedi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı'na bağlı temizlik işçilerine yönelik güvenlik tedbirleri konulu konferans düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa yaklaşık 850 işçi katıldı. Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli Uzman Polis Ali Bertan uyuşturucu madde kullanımı ve bu maddelerin tüketiminde kullanılan araç gereçleri temizlik işçilerine anlattı. Temizlik işçilerine uyuşturucu madde bulduklarında kesinlikle dokunmamaları uyarısında bulunan narkotik uzmanı, hemen durumun polise bildirilmelerini istedi. Ali Bertan, narkotik vakaları ihbar amaçlı oluşturulan 'Uyuma' adındaki uygulamayı temizlik personellerine tanıttı. Akıllı telefonlara indirilebilen uygulama tek tuşla uyuşturucu kullanılan yeri polise bildiriyor. Vatandaşların da bu uygulamayı indirebilecekleri belirtilerek, konuya duyarlı olmaları istendi.

Ayrıca konferansta hayat kurtarmanın, suç önleminin çok değerli olduğunu anlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Ayşegül Nair de, şüpheli paket ve patlayıcı maddeler konusunda işçileri bilgilendirdi. İşçilere şüpheli şahıs, paket veya madde gördükleri takdirde durumun Alo 140 terör ihbar hattı veya polise verilmesinin önemi anlatıldı. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:02   HDP önündeki eylemde 127'nci gün; aile sayısı 65 oldu - Haber
13:02   Muş'ta atık mobilyalarla köy okuluna kütüphane kuruldu - Haber
13:01   Kapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834 bin turist ziyaret etti - Haber
13:00   Karaman'da pekmezli karla kayak sezonu açılışı - Haber
12:57   Yağışlar Bayramdere barajına hayat veriyor - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
7.01.2020 13:05:37