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Polisten TIR'da ele geçirilen uyuşturucu ile '175. Yıl' yazısı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan TIR'da yapılan aramada 1 kilo 782 gram metamfetamin ele geçirildi.

10.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:57
Polisten TIR'da ele geçirilen uyuşturucu ile '175. Yıl' yazısı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan TIR'da yapılan aramada 1 kilo 782 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis, uyuşturucu madde ile '175. Yıl' ve 'Evde kal Bolu' yazdı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a TIR içinde uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı. TEM Otoyolu'nda TIR'ı durduran polis ekipleri, narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yaptı. Aramada, 1 kilo 782 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. TIR şoförü V.T. (44) ve yanında bulunan A.T. (40) isimli kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından V.T. ve A.T., 'Uyuşturucu madde ticareti' suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri ise ele geçirdikleri uyuşturucu madde ile Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluşunu belirten '175. Yıl' ve 'Evde kal Bolu' yazdı.


Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Güncel
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