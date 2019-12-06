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Polisten 'tombala' operasyonu

Malatya'da 'Tombala' tabir edilen oyun ile kumar oynanan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 37 şahsa 11 bin 840 TL idari para cezası kesildi.

06.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:02Polisten 'tombala' operasyonu
Malatya'da 'Tombala' tabir edilen oyun ile kumar oynanan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 37 şahsa 11 bin 840 TL idari para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Tombala oynatılan yerlere karşı yapılan çalışmalarda, Halfettin Mahallesi Aslantepe Caddesinde ruhsatsız bir işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda Tombala tabir edilen oyunla kumar oynandığı tespit edilen iş yerinin işletmecisi olan 1 şüpheli şahıs hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı görülen 37 şahsa ise 11 bin 840 TL idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. Ayrıca şüpheliler arasında Malatya 11. Asliye ceza mahkemesi tarafından "Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma" suçundan aranan T.Y. isimli bir kişi de yakalanarak Aranan Şahıslar Büro amirliğine teslim edildi.

Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Öte yandan önceki gün gece saatlerinde Malatya'da bir evde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili başlatılan çalışmalar sonrasında, olayı gerçekleştiren T.Y. isimli şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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