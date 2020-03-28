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Polisten toplumsal mesafe ve maske uygulaması

Bursa'da, şehirlerarası yolculuğun valilik iznine tabi olduğunun açıklanmasının ardından, emniyet ekipleri uygulamalarına başladı.

28.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:42
Polisten toplumsal mesafe ve maske uygulaması
Bursa 'da, şehirlerarası yolculuğun valilik iznine tabi olduğunun açıklanmasının ardından, emniyet ekipleri uygulamalarına başladı. Ekipler, Bursa Ankara yolu İnegöl çıkışında denetimlere başladı. Gelen otobüsler durdurularak kontrol ediliyor.

Dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre iller arası otobüs seferleri valilik iznine tabi tutuldu. Bu karar Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alındı. Amaç ise virüsün yayılmasının engellenmesi ile toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak. Genelgenin ardından Ekipler harekete geçti. Bursa Ankara yolunda polisler uygulamalara başladı. Ekipler gelen otobüsleri durdurarak kontrol ediliyor. Otobüslerdeki oturma düzenleri tek tek ekipler tarafından kontrol edildi. Maske takmayan yolcular ise polisler tarafından uyarıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, Bursa, 3. Sayfa

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