Haberler » Güncel » Polisten Tuana'ya doğum günü sürprizi - Haber

Polisten Tuana'ya doğum günü sürprizi

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, polisleri çok seven Tuana Kılıç (5), doğum gününde ekiplerin sürpriziyle karşılaştı.

03.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:55Polisten Tuana'ya doğum günü sürprizi

KOCAELİ'nin ilçesinde, polisleri çok seven Tuana Kılıç (5), doğum gününde ekiplerin sürpriziyle karşılaştı. Polisler, Tuana'yı evinde ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

Darıca'nın Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan Nevsim Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlunun polisleri çok sevdiğini belirtip, doğum gününe davet etti. Darıca Emniyet Müdürü Şaheser Şen de babanın isteğini kırmayarak, polis memurlarını Kılıç ailesinin evine gönderdi. Tuana, dün doğum gününde kendisini ziyaret eden polisleri görünce çok mutlu oldu. Polisler, Tuana'nın doğum gününü kutlayıp, hediye verdi. Tuana da polislerle birlikte pasta kesti.



Darıca, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:28:28