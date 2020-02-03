Polisten Tuana'ya doğum günü sürprizi

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, polisleri çok seven Tuana Kılıç (5), doğum gününde ekiplerin sürpriziyle karşılaştı. Polisler, Tuana'yı evinde ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

Darıca'nın Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan Nevsim Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlunun polisleri çok sevdiğini belirtip, doğum gününe davet etti. Darıca Emniyet Müdürü Şaheser Şen de babanın isteğini kırmayarak, polis memurlarını Kılıç ailesinin evine gönderdi. Tuana, dün doğum gününde kendisini ziyaret eden polisleri görünce çok mutlu oldu. Polisler, Tuana'nın doğum gününü kutlayıp, hediye verdi. Tuana da polislerle birlikte pasta kesti.