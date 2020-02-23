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Polisten turistlere gülümseten anons

Kültür turizminde marka şehir haline gelen Amasya'da, fotoğraf çektirmek isteyen turist kafilesine yoldan geçen sivil polis ekibinin trafiği durdurarak yardım etmesi MOBESE kameralarına yansıdı.

23.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:02Polisten turistlere gülümseten anons
Kültür turizminde marka şehir haline gelen Amasya'da, fotoğraf çektirmek isteyen turist kafilesine yoldan geçen sivil polis ekibinin trafiği durdurarak yardım etmesi MOBESE kameralarına yansıdı.
Yeşilırmak kenarında bir elinde kılıç, diğerinde cep telefonu ile özçekim yapan şehzade heykeli önünde fotoğraf çekinmek isteyen turist kafilesi araçların geçişini tamamlamasını beklemeye başladı.
O anda yoldan geçen sivil trafik aracındaki polisler, turistlerin fotoğraf çektirmek için trafiğin durmasını beklediğini fark ederek trafiği durdu ve "Bir, iki, üç gülümseyin çekiyorum" şeklinde anons geçti.
ekibinin bu davranışı turistlerden alkış alırken, orada bulunan vatandaşlarında yüzünü gülümsetti.

turist, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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