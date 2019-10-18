Polisten üniversite öğrencilerine eğitim

Muş'un Malazgirt
ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, üniversite öğrencilerini terör örgütlerinin eleman kazanma ve propaganda faaliyetlerine karşı bilgilendirdi.
Malazgirt Meslek Yüksek Okulunda, TEM tarafından açılan stantta, polislerce öğrencilere çeşitli suçlarla mücadeleyi konu alan broşür dağıtıldı.
Üniversite öğrencilerini terör örgütlerinin eleman kazanma ve propaganda faaliyetlerine karşı bilgilendiren ekipler, öğrencilere ikramda bulundu.
Okul Müdürü Mehmet Fatih Daşkesen, öğrencilerin faydalı bilgiler edindiğini belirterek, polislere teşekkür etti.