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Polisten uyuşturucu operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bonzai ve extacy hap ele geçirildi.

26.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:50 Polisten uyuşturucu operasyonu
'nın ilçesinde bonzai ve extacy hap ele geçirildi.

Tavşanlı İlçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar doğrultusunda, E.Y.,G.K. ve A.Z. isimli şahısların Bursa ilinden uyuşturucu madde temin ettikleri ve Tavşanlı ilçesine getirecekleri bilgisi alındı.

Polis ekipleri uygulama noktasında şüpheli aracı durdurarak yaptıkları arama sonucunda koltuk kısmına yapılmış gizli bölmeden, 82.7 gram bonzai ve 5 adet extacy hap ele geçirildi.

E.Y ve G.K. kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak suçundan adli işlem yapılarak ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden A.Z. ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem yapılarak gözaltına alındı. Tavşanlı Adliyesine çıkarılan A.Z. mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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