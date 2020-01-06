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Polisten uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı.

06.01.2020 13:01 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:06 Polisten uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı
polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 uyuşturucu tacirini yakaladı. Operasyonlarda yakalanan 6 kişiden 3'ü serbest kalırken, 3 kişi hakkında adli ve idari tahkikat devam ediyor.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Ekipler Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan operasyonlarda 6 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 16 gram esrar, 3.60 gram bonzai, 8 gram tütün-esrar karışımı uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen, 3 bin 960 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs serbest bırakılırken, gözaltına alınan 3 şahıs ile ilgili adli ve idari tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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