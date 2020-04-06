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Polisten uyuşturucu operasyonu sonrası 'Evde Kal' mesajı

Antalya'da polisin bir eve düzenlediği baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

06.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:47
Polisten uyuşturucu operasyonu sonrası 'Evde Kal' mesajı
Antalya 'da polisin bir eve düzenlediği baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 kişi tutuklanırken, polis evde ele geçirdiği binlerce extacy hapla 'Evde Kal' yazarak mesaj verdi.

Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki bir ikamette İ.S. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçerek operasyon düzenledi. Ekipler, şahsın ikameti ve aracında yaptıkları aramalarda 5.5 gram metamfetamin, 206,6 gram kokain, 7 paket satışa hazır vaziyette 9,1 gram kokain maddesi olmak üzere toplam 215,7 gram kokain, 2 bin 742 adet extacy hap, çok sayıda kilitli poşet, 1 tabanca ile içi dolu şarjör ve hassas terazi ele geçirdi.

Ekipler, ele geçiren binlerce extacy hapla 'Evde Kal' yazarak mesaj verdi.

Cumhuriyet Savcılığınca "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan işlem yapılan şüpheli İ.S. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Antalya, 3. Sayfa
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