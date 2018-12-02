Polisten Yağmur'a, Akülü Tekerlekli Sandalye

02 Aralık 2018 Pazar 12:55



02 Aralık 2018 Pazar 12:55

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ailesinde engelli birey bulunan polis aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Etkinlikte, yüzde 95 engelli Yağmur Kartal'a (14) çok istediği akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Çakırlar'daki Atlı Polis Birliği bahçesinde kahvaltı etkinliği düzenledi. Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, eşi Selda Ulucan, şube müdürleri ve eşleri ile ailesinde engelli birey bulunan polis aileleri katıldı. İl Emniyet Müdürü Ulucan ve eşi Selda Ulucan, etkinliğe katılan engelli bireylerle tek tek ilgilendi. Engellilerle sohbet eden Ulucan çifti, çiçek ve çeşitli hediyeler vererek engelli bireylerin bir istekleri olup olmadığını sordu. Bordo bere takıp askeri kamuflaj giyen bir engelli çocuğun Ulucan'a selam verip 'Sağ ol' demesi, renkli görüntülere sahne oldu.YAĞMUR'A ÖZEL HEDİYEYüzde 95 engelli olan Yağmur Kartal'ın hayali ise bu etkinlikle gerçek oldu. İl Emniyet Müdürü Ulucan'ın bir hayırseverden temin ettiği akülü tekerlekli sandalye, küçük Yağmur'a hediye edildi. Tekerlekli sandalyeye oturan ve çok mutlu olduğu gözlenen Yağmur'un sevinci duygu dolu anlar yaşattı.Engellileri sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düşünmediklerini, her gün yanlarında olduklarını belirten İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi Selda Ulucan, engelli bireylerin unutulmaması gerektiğini söyledi.- Antalya