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Polisten yalnız yaşayan avukata 80. yaş günü sürprizi

Adana'da polis, yalnız yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan avukatın 80. yaş gününü sürpriz yaparak kutladı.

06.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:29
Adana'da polis, yalnız yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan avukatın 80. yaş gününü sürpriz yaparak kutladı.
Kentteki bir apartman dairesinde yaşayan avukat Mehmet Çetin Berköz, salgın nedeniyle 65 yaş ve üstü kişiler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 1,5 aydan bu yana evinden çıkamadı.
Berköz'ün yaklaşan doğum gününü yalnız geçirmesini istemeyen akrabası Arzu Erdem, İl Emniyet Müdürlüğünü telefonla arayarak, kutlamaya katılmaları için polislerden destek istedi.
Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekibi, üzerinde "Adana Emniyet Müdürlüğü" ve "Doğum günün kutlu olsun" yazılı pastayla Berköz'ün adresine gitti.
Ellerinde pastayla polisleri kapısında gören Berköz, şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı.
Evinde polisleri ağırlayan Berköz, daha sonra kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfledi.
Mehmet Çetin Berköz, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğum gününü yalnız geçireceğini düşünürken, polislerin kapısını çaldığını söyledi.
Sosyal bir kişiliğe sahip olduğunu anlatan Berköz, "Çok şaşırdım ve ne yapacağımı bilemedim. Yaklaşık 15 yıldan bu yana her ay kültür gezileri yapıyordum. Böyle bir yaşamım vardı. Şimdi ise uzun süredir evde kalıyorum. Bu süreçte moralimi hep yüksek tutmaya çalıştım." diye konuştu.
Daha sonra Berköz, bağlamasıyla çaldığı "hatırla sevgili" isimli şarkıyı polislerle seslendirdi. Polisten yalnız yaşayan avukata 80. yaş günü sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Adana, Güncel, Haber

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