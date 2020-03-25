Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Polisten yangını izleyen kalabalığa: Yangın söner ama virüs sönmüyor - Haberler

Polisten yangını izleyen kalabalığa: Yangın söner ama virüs sönmüyor

BURSA'da iplik dokuma fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarını izleyen meraklı kalabalığı koronavirüs salgını sebebiyle uzaklaştırmaya çalışan bir polis memuru, "Mesafeyi koruyalım. Yangın söner ama virüs sönmüyor.

25.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:41
Polisten yangını izleyen kalabalığa: Yangın söner ama virüs sönmüyor

BURSA'da iplik dokuma fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarını izleyen meraklı kalabalığı koronavirüs salgını sebebiyle uzaklaştırmaya çalışan bir polis memuru, "Mesafeyi koruyalım. Yangın söner ama virüs sönmüyor. Lütfen ayrılın, mesafenizi koruyun" diye uyardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında iplikler yandı, makineler kullanılamaz hale geldi.

Merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi üzerindeki bir iplik dokuma fabrikasında, saat 17.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek makinelere ve ipliklere sıçradı. Kapalı olan fabrikada çıkan yangını, bu sırada cadde üzerinde devriye atan polis ekipleri fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında, depo kısmında bulunan iplikler yanarken, makineler ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi, yapılan çalışmaların ardından belli olacak.

TOPLANAN KALABALIĞA KORONA UYARISI

Fabrikadan çıkan dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesini izlemek için cadde üzerine toplandı. Toplanan kalabalığa, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinden koronavirüs uyarısı yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarını izleyen kalabalığa, mesafe kurallarına uyulması gerektiğini söyleyen bir polis memuru, "Mesafeyi koruyalım. Yangın söner ama virüs sönmüyor. Lütfen ayrılın, mesafenizi koruyun" diyerek uyarıda bulundu.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı
Bakan Koca müjdeyi verdi! 60 yaş üstü iki hasta taburcu oldu Haberler
Bakan Koca müjdeyi verdi! 60 yaş üstü iki hasta taburcu oldu
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor

Son Dakika Güncel Haberleri

19:45: FLAŞ - Haber 19:45: Bahçelievler'de merdiven altı sahte maske imalathanesine baskın - Haber 19:45: FLAŞ - Haber 19:45: Kore gazisine askeri törenle sessiz veda - Haber 19:44: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "LGS'ye ilişkin 3 senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya... - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Haber 19:12: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaşları 60'ın üzerinde 2 hastamız taburcu oldu - Haber 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin