Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Polisten yaşlılara yardım eli - Haberler

Polisten yaşlılara yardım eli

Polisten yaşlılara yardım eli Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilerin dışarı çıkması yasaklanırken, Tekirdağ Malkara'da polis ekipleri 65 yaş üstü yaşlı kadını bankaya kadar götürüp, tekrar evine bıraktı.

25.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:27
Polisten yaşlılara yardım eli
TEKİRDAĞ - Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilerin dışarı çıkması yasaklanırken, Tekirdağ Malkara 'da polis ekipleri 65 yaş üstü yaşlı kadını bankaya kadar götürüp, tekrar evine bıraktı.
Korona virüs salgını, en çok 65 yaş üstündeki vatandaşları etkiliyor. Zor durumda kalan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için polis devreye giriyor. İlçede ikamet eden yaşlı kadın, banka ihtiyacı için 155'i arayıp yardım istedi.
Yaşlı kadının talebi üzerine harekete geçen polis ekipleri, evinden alıp bankaya götürdü. Bankadaki işlemlerini tamamlayan kadın, eczaneden de ilaç aldıktan sonra polis ekiplerince evine bırakıldı.
Yaşlı kadın, örnek davranışı için trafik polisine teşekkür etti. Polisten yaşlılara yardım eli

Kaynak: İHA

Etiketler: Tekirdağ, Malkara, Polis, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Polisten yaşlılara yardım eli

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:02: Samandağ'da marketlere korona virüs tebligatı - Haberler 21:00: 30 Türkmenin ölümüne neden olan sahte alkol soruşturmasında 5 kişi tutuklandı - Haberler 20:57: İki katlı ev küle döndü - Haberler 20:56: Çeşme Belediyesi'nden videolu "Evinde kal Çeşme" çağrısı - Haberler 20:52: İstanbul'da adliyeden kaçan firari mahkum yakalandı - Haberler 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 19:01: ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor - Haberler 17:46: İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler