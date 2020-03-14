Polisten zehir tacirine darbe
Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
14.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:12
Bursa 'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacabey'de uyuşturucu sattığı iddia edilen Hakan K.'yı fiziki takibe aldı. Hakan K.'nin üzerinde satışa hazır halde 7 çıkı 7.79 gram sentetik kannobioid (bonzai) ve Saadet Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 52 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda Hakan K. (43) uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Hakan K., Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede 'uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacabey'de uyuşturucu sattığı iddia edilen Hakan K.'yı fiziki takibe aldı. Hakan K.'nin üzerinde satışa hazır halde 7 çıkı 7.79 gram sentetik kannobioid (bonzai) ve Saadet Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada 52 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda Hakan K. (43) uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Hakan K., Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede 'uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İHA
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