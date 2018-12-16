Polisten Zehir Tacirlerine Suçüstü: 2 Tutuklama

Çorum
'un İskilip
ilçesinde uyuşturucu satışı yaparken polis tarafından suçüstü yapılan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, ilçede devriye görevi yapan polis ekipleri sokakta şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişiden şüphelendi. Bunun üzerine şahısları durdurarak sorgulayan ve üst araması yapan polis şahısların üzerinde satışa hazır halde esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan O.Ö. ve B.K. emniyetteki sorgularının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM
İskilip,Çorum,Polis
16 Aralık 2018 Pazar 12:55