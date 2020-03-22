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Polisten 'Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' anonsu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, 39 ilçede halkın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda megafonlarla anons yaparken, Avcılar'da bazı yaşlıların yine evlerinde durmayarak dışarı çıktıkları görüldü.

22.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:45
Polisten 'Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' anonsu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, 39 ilçede halkın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda megafonlarla anons yaparken, Avcılar 'da bazı yaşlıların yine evlerinde durmayarak dışarı çıktıkları görüldü.

Avcılar Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt 'un talimatı ile ilçenin merkezi yerlerinde zaman zaman devriye gezen ekipler tarafından, "Değerli İstanbullular; Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklernizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım" uyarısı megafonla okundu.

Avcılar İlçe Merkezi'nde alışılmışın dışında genellikle sessiz ve trafiği az bir hafta sonu görülürken, çok sayıda kişi sahile akın ederek yine yürüyüş yaptı. Öte yandan 65 yaş üstündekilerin dışarı çıkmaları yasaklandığı halde bazı kişilerin buna uymayarak park ve meydanlardaki banklarda oturup güneşlendiği, seyyar satıcılardan çay içtiği görüldü. Bu arada, Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'nde 70 yaşındaki bir yolcunun 65 yaş üstündeki vatandaşlara verilen ücretsiz İstanbul Kart ile İETT otobüsüne bindiği görüldü. Şoförler, gece yarısından itibaren 65 yaş ve üzerindekilerin dışarı çıkmalarının yasaklandığını ancak, kartların kullanımda olduğu için bunları engelleyemediklerini söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Yeşilyurt, İstanbul, Avcılar, Güncel

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