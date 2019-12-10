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Politik sebeplerden dolayı iptal edilmişti yeniden aktife alındı

Kruvaziyer gemileri için en prestijli ödülü Critic Awards'ın en iyi hizmet veren şirket seçilen Celestyal Cruise'dan yeni atılım. Geçmiş yıllarda popüler olan ama coğrafyadaki yaşanan politik sebeplerden dolayı iptal edilen '3 Kıtayı 1 Haftada' gezi programı tekrar aktife alındı.

10.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:53Politik sebeplerden dolayı iptal edilmişti yeniden aktife alındı
Kruvaziyer gemileri için en prestijli ödülü Critic Awards'ın en iyi hizmet veren şirket seçilen Celestyal Cruise'dan yeni atılım. Geçmiş yıllarda popüler olan ama coğrafyadaki yaşanan politik sebeplerden dolayı iptal edilen '3 Kıtayı 1 Haftada' gezi programı tekrar aktife alındı.

Programın yeniden aktif edilmesi ile Celestyal Crystyal gemisi '3 kıtayı 1 Haftada' gezi programı dahilinde Kuşadası'na geldi. Atina'dan programa başlayan gemi sırasıyla Mısır İskenderiye ve Kahire, İsrail Ashdod, GKRY Limassol, Yunan adası Rodos, Kuşadası'na ziyaret edip programını Atina'da sonlanıyor.

1200 yolcu ve 406 mürettebat taşıyan geminin uzun yıllar sonra '3 Kıtayı 1 Haftada' gezi programı tekrar düzenli olarak aktife aldığını belirtildi. Türkiye ve dünyada denizlerdeki yaşantı ve deniz üstü araçlarla ilgili bilgiler veren Suustunde.com yetkilileri tarafından yapılan açıklamada "Celestyal Cruise şirketinden yapılan açıklamaya göre gemi Aralık ayında 4 sefer olmak üzere 2020 Şubat ve Mart aylarında aynı tatil programını sürdürecek. Deniz üzerinde tatil severler 2020 Ekim'den itibaren programa rezervasyon yaptırabilecek" denildi. - AYDIN

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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