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Polonya, 8 bin külçe altınını İngiltere'den geri aldı

Polonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan önce İngiltere'ye kaçırdığı 4 milyar sterlin değerindeki 8 bin altın külçesi, aylardır süren gizli bir operasyonla ülkesine geri döndü.

05.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:17

'nın 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına yakın Nazilerin eline geçmemesi için 'ye taşıdığı 100 ton altın, geçtiğimiz aylarda düzenlenen gizli bir operasyonla başkent Varşova'ya geri getirildi.

8 SEFER YAPILDI

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre değeri 4 milyar sterlini bulan toplam 8 bin külçe altın, Londra'dan Varşova'ya nakliye uçaklarıyla, 8 gece seferinde taşındı.

Altınların nakli sırasında güvenliği, G4S Uluslararası Lojistik firması sağladı, ayrıca İngiliz polisinin de özel güvenlikçilere destek verdikleri kaydedildi.

Haberde son nakliyatın 22 Kasım akşamı gerçekleştirildiği belirtildi.

EN BÜYÜK NAKLİYATLARDAN BİRİ

G4S yetkilileri operasyonu bugüne kadar ülkeler arasında gerçekleştirilen en büyük altın nakliyatlarından birisi olarak tanımladı.

İngiltere Merkez Bankası'nın kasasından alınan altınların şu anda başkent Varşova'daki Polonya Merkez Bankası'nın kasasında olduğu ifade edildi.

Polonya, 8 bin külçe altınını İngiltere'den geri aldı

İngiltere, Polonya, Dünya, Ekonomi


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