Polonya Bağımsızlığının 100'üncü Yılını Kutluyor

Polonya
halkı, bağımsızlığın 100'üncü yıl dönümünü kutlarken, resmi törenlere sadece aşırı milliyetçiler katıldı.
Toprakları Avusturya
, Rusya
ve Prusya tarafından paylaşılarak dünya haritasından silinen Polonya bugün tarih sahnesine dönüşünün 100'üncü yılını kutluyor. Polonya'da yıl boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle sürdürülen kutlamaların sonuncusu, bugün 11 Kasım Bağımsızlık Bayramında düzenlendi. Ülke çapında çok sayıda tören düzenlenirken kutlamaların odak noktasını başkent Varşova
oluşturdu. Devlet erkanının da katılımıyla gerçekleşen tören, Polonya Cumhurbaşkanı
Andrzej Duda
'nın İlk Cumhurbaşkanı Mareşal Jozef Pilsudski'nin anıtına çelenk koymasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Duda daha sonra Başbakan Mateusz Morawiecki, Senato Başkanı Stanislaw Karczewski, Meclis Başkanı Marek Kuchcinski ve diğer bakanlarla birlikte Swiatynia Opatrznosci Kilisesinde dini törene katıldı.
Törene sadece milliyetçi parti Kukiz'15 katıldı
Kutlamalarına, ülkedeki siyasi ve sosyal bölünmüşlük gölge düşürdü. Başbakan Mateusz Morawiecki, devlet televizyonundan birlik çağrısı yaparak, "Bir ulusu benzerlikler kadar farklılıklar da oluştursa da bugün hepimiz Polonya'nın bizleri birleştirdiğini gösterelim" dedi. Ancak, erecek Bağımsızlık Yürüyüşüne, milliyetçi parti Kukiz'15 dışında hiçbir siyasi parti mensubu katılmadı. Başkentteki kutlama törenleri, askeri geçit ve Bağımsızlık Yürüyüşüyle devam etti. Polonya halkı, binlerce askerin katıldığı askeri geçit izlemek için Jerozolimskie Bulvarı'na akın etti.
Öte yandan, Bağımsızlık Yürüyüşüne geçtiğimiz yıllarda düzenlenen törenlerde İslam, Yahudi ve göçmen karşıtı pankartlar açan ve slogan atan Polonyalı milliyetçi gruplar da katılım gösterdi. Geçen yılların aksine aşırılıkçı gruplar ırkçı söylemde bulunmazken "Vatan hainlerine ölüm", "Tanrı, Onur, Vatan" sloganları attığı gözlendi. - VARŞOVA
Varşova,Polonya
11 Kasım 2018 Pazar 19:29