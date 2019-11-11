Haberler » Güncel » Polonya Başbakanı Morawiecki'den Macron'a NATO tepkisi Açıklaması - Haber

Polonya Başbakanı Morawiecki'den Macron'a NATO tepkisi Açıklaması

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, NATO'nun "beyin ölümünün gerçekleştiği" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

11.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:34Polonya Başbakanı Morawiecki'den Macron'a NATO tepkisi Açıklaması
Başbakanı Mateusz Morawiecki, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, NATO'nun "beyin ölümünün gerçekleştiği" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.
Başbakan Morawiecki, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, Macron'un NATO'ya ilişkin "beyin ölümü gerçekleştiği" yönündeki ifadelerini "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.
Morawiecki, Macron'un açıklamalarının güvenlik ittifakının karşılıklı savunmaya olan bağlılığını sorguladığını söyledi.
NATO'nun barış ve özgürlükleri koruma noktasında önemli bir birlik olduğuna işaret eden Morawiecki, Macron'un birliğe üye ülkelerin birbirini koruyup korumayacağını sorgulamasının çok tehlikeli olduğunun altını çizdi.
Morawiecki, Macron'un, NATO'nun ortak savunma maddesine ilişkin şüphe içinde olduğunu belirterek, "Umarım, Fransa'ya sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda hala güvenebiliriz." ifadesini kullandı.
Fransa'nın savunma için gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini harcadığını belirten Morawiecki, bu nedenle NATO'nun belli yönlerinin istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

Emmanuel Macron, Polonya, Fransa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:19 Antalya'da köpek dövüşüne baskın
16:19 Bakan Pakdemirli'den ağaç dikme seferberliği mesajı
16:19 Ab dış ilişkiler konseyi deaş'lı teröristlerin iadesini görüşüyor
16:19 Rus uçakları idlib'in güneyindeki köyü bombaladı
16:19 Alaköprü barajı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu
16:00 Edirne sınır kapısında ortada kalan terörist gazetecilerden yardım istedi
15:53 İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana
15:52 İngiliz internet sitesi, Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiğini öne sürdü
15:31 CHP'den kanun teklifi: İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 16:20:13