Polonya Çevre Bakanına yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Polonya Çevre Bakanı Michal Wos'a yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
17.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:04
Polonya Çevre Bakanı Michal Wos'a yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Çevre Bakanı Wos, Polonya Haber Ajansı PAP'a yaptığı açıklamada, virüs bulaşmış bir işçiyle görüştükten sonra test yaptırma kararı aldığını ve testin pozitif çıktığını duyurdu.
Bakan Wos, durumunun iyi olduğunu ve karantina altına alındığını ifade etti.
Hükümet Sözcüsü Piotr Muller de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bakanla görüşen kişinin virüs nedeniyle alınan önlemlere tabi olan bir hasta olduğunu aktardı.
Öte yandan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı 159'a, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Çevre Bakanı Wos, Polonya Haber Ajansı PAP'a yaptığı açıklamada, virüs bulaşmış bir işçiyle görüştükten sonra test yaptırma kararı aldığını ve testin pozitif çıktığını duyurdu.
Bakan Wos, durumunun iyi olduğunu ve karantina altına alındığını ifade etti.
Hükümet Sözcüsü Piotr Muller de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bakanla görüşen kişinin virüs nedeniyle alınan önlemlere tabi olan bir hasta olduğunu aktardı.
Öte yandan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı 159'a, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
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Kaynak: AA
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